В Хакасии нашли ракушку возрастом 320 миллионов лет

В Хакасии на участке Бейский-Западный нашли ракушку возрастом 320 миллионов лет

В Хакасии на угольном разрезе на участке Бейский-Западный нашли ракушку. Геологи оценивают ее возраст в 320 миллионов лет, сообщается на странице разреза Майрыхского в Instagram.

«Ее нашли во время изыскательских работ на нашем новом участке Бейский-Западный в последних числах сентября», — говорится в сообщении.

Ракушку обнаружили во время бурения на глубине 80 метров. «Для сравнения, – возраст человечества оценивается примерно в 2,6 миллиона лет», — отметили специалисты.

В конце сентября в Селижаровском районе Тверской области местные жители, любители минералогии и палеонтологии, поискали окаменелости на месте бывшего моря. По их словам, в Хотшинском карьере находится «мощное геологическое образование нижнекарбоновых пород», которым около 330-346 миллионов лет.