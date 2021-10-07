Отдых на курортах Турции оказался под угрозой из-за криминала

Замминистра внутренних дел Турции Исмаила Чатаклы заявил, что отдых на популярных курортах оказался под угрозой из-за криминала. Об этом пишет Turizm Ajansı.

Так, в рамках спецоперации «Прибрежный ветер-2» местные правоохранительные органы задержали 183 человека в девяти туристических провинциях — в Анталье, Айдыне, Адане, Бурсе, Чанаккале, Измире, Коджаэли, Мерсине и Мугле.

Преступники занимались мародерством, грабежом, сбытом наркотиков, ростовщичеством и контрабандой оружия.

В ходе обысков полиция изъяла 28 пистолетов, 12 винтовок, 1875 патронов, мачете, большое количество деталей оружия, а также запрещенные вещества.

Ранее в августе россиянам дали рекомендации по хранению денег во время путешествия в отпуске. Так, финансы стоит разделить на две части: большую сумму следует хранить на банковской карте, меньшую — наличными. Эксперты добавили, что лучше всего расплачиваться безналично картой или со смартфона — в таком случае туристу не нужно носить с собой кошелек, который может привлечь внимание преступников.

