Озеро неожиданно изменило цвет и удивило жителей российского города

Озеро Смолино в Челябинске неожиданно изменило цвет и удивило местных жителей. Как сообщает телеканал «360» в своем Telegram-канале, вода в нем стала ярко-голубой, однако опасности она не представляет.

Власти объяснили феномен отмиранием остатков от цветения сине-зеленых водорослей и их распада. По словам заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, в результате появилась пена голубого цвета, которая вскоре пропадет.

Из-за яркой воды местные жители прозвали озеро «Мальдивами».

Жители Волгоградской области сфотографировали реку Перевозинку, вода в которой окрасилась в багровый цвет. Об этом сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

В сентябре в Волгоградской области покраснела река Перевозинка, причем это произошло второй год подряд. В 2020 году выяснилось, что река поменяла цвет из-за повышенного содержания в воде марганца.