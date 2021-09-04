В Волгоградской области покраснела река

Река Перевозинка в Волгоградской области окрасилась в багровый цвет второй раз за год

Жители Волгоградской области сфотографировали реку Перевозинку, вода в которой окрасилась в багровый цвет. Об этом сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

Река Перевозинка находится в Новоаннинском районе области. Сообщается, что это уже не первый случай «покраснения» реки. В прошлый раз вода в ней стала багрового цвета осенью 2020 года.

Тогда в результате исследований выяснилось, что река поменяла цвет из-за повышенного содержания в воде марганца.

В 2019 году сообщалось, что во Владивостоке река Объяснения окрасилась в зеленый цвет. Местные жители заподозрили в случившимся ТЭЦ-2, откуда в реку сбрасывается технологическая вода.