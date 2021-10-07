Мэр Нью-Йорка попался на использовании труда полицейских в личных целях

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио (Bill de Blasio) использовал ресурсы службы безопасности при переезде дочери и обучении сына в университете. Об этом говорится в отчете департамента расследований города.

Согласно данным, мэр не вернул государству 320 тысяч долларов, которые были выделены из городского бюджета на обеспечение его безопасности в поездках во время президентской предвыборной кампании. Эти деньги ушли на покупку авиабилетов, бронирование номеров в отелях, питание и прокат машин для сотрудников службы безопасности.

Кроме того, глава города попался на злоупотреблении служебным положением: он использовал труд служащих в личных целях — «одолжил» полицейский фургон, чтобы перевезти мебель дочери в новый особняк. Кроме того, он заставлял службу безопасности возить сына в университет.

Ранее мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19. По его словам, за год от коронавируса умерли более 30 тысяч жителей города.

