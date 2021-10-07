Европейцы раскритиковали необычный дом-мельницу

Необычный дом-мельница стал объектом критики европейцев. Британцы посчитали неэтичным снос 200-летнего исторического памятника ради возведения на его месте нового, отвратительного, по их мнению, здания. Об этом пишет Daily Mail.

Процесс строительства показали в одном из эпизодов телепрограммы об архитектуре и дизайне Grand Designs. Молодая пара Роб и Рут из Камбрии (графство на северо-западе Англии) приобрели ветхую недвижимость, которая некогда была угольной мельницей и свинарником, за 110 тысяч фунтов стерлингов (10,8 миллиона рублей). В рамках телевизионного проекта семья решила за 18 месяцев и 250 тысяч фунтов стерлингов (24,5 миллиона рублей) сделать постройку современной и пригодной для жизни и работы.

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Изначально британцы планировали сохранить старинные стены и просто создать по периметру фундамента деревянный каркас с четкими линиями — «как будто он выходит из древней постройки». Позже выяснилось, что здание оказалось слишком хрупким для реконструкции и опасным для проживания — тогда было решено его снести, а также вырубить прилегающие к территории деревья.

Паре пришлось сначала возвести основную конструкцию из дерева, а потом по камешку воссоздать облик 200-летней мельницы — вместо ожидаемых 18 месяцев строительство заняло три с половиной года. Итоговый проект состоит из двух соединенных между собой домов. В том, что поменьше, разместили кабинет и архитектурную мастерскую, а в большом двухэтажном коттедже площадью 250 квадратных метров — просторную кухню-столовую, гостиную с панорамными окнами, уединенное место с камином и три спальни.

Однако зрителям телешоу поступок участников показался лицемерным. «Мне нравятся руины и деревья, поэтому давай-ка мы это все снесем», — сыронизировала одна из поклонниц передачи в своем Twitter. Помимо безответственного отношения к историческим памятникам и природе пользователей возмутил и сам дизайн здания.

Еще одному жителю Великобритании запретили портить лес. Проживающий посреди заповедника Касуэлл миллионер и владелец сети супермаркетов CK Foodstore Крис Кили планировал вырубить 12 деревьев, чтобы организовать 98-метровый проезд от дома до своей конюшни. Однако чиновники и суд Уэльса не нашли убедительного основания вмешиваться в экосистему и запретили бизнесмену портить лес.