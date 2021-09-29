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Старинные дома помешали комфорту россиян

Совфед: охранный статус домов требует корректировки для удобства жителей
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Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Статус памятников культурно-исторического наследия в России мешает проводить ремонты в домах, коммуникации и конструкции которых сильно изношены. Указала на важность корректировки законодательства, чтобы гарантировать собственникам квартир в указанных домах комфортное проживание, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «Интерфакс».

По словам чиновницы, на территории страны около восьми тысяч домов, которые находятся под охраной из-за особой архитектуры или исторической значимости. Большинство объектов расположены в Санкт-Петербурге. Матвиенко подчеркнула, что государству требуется создать прозрачные правовые механизмы для сохранения старинных домов и создания условий, которые бы не помешали их безопасной эксплуатации.

«Я знаю, как бывший губернатор, как непросто решать эти вопросы. Охранный статус домов и связанные с ним ограничения часто препятствуют их нормальному содержанию, созданию комфортных условий проживания людей. В результате люди находятся в неподобающих условиях, с изношенными коммуникациями, без элементарных бытовых удобств, без горячей воды и так далее. Это острый вопрос, требующий, конечно, очень тонкого, грамотного решения», — пояснила председатель Совфеда, добавив, что соответствующий законопроект уже разработало министерство культуры России.

В середине июля 2021 года представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) сообщили о сносе уникального и единственного в стране деревянного планетария в Пензе. Активисты посчитали уничтожение здания, построенного в 1928 году, варварским. При этом зампредседателя правительства области Олег Ягов в прошлом году обещал восстановить все инженерные коммуникации в постройке и отреставрировать конструкции.

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