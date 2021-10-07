Моргенштерн и его жена перестали носить обручальные кольца

Российский рэпер Моргенштерн и его супруга Дилара Зинатуллина не носят обручальные кольца. Об этом жена музыканта рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Фанаты пары поинтересовались у Зинатуллиной, почему молодожены проводят мало времени друг с другом и не всегда выходят в свет вместе. Эти вопросы разозлили жену хип-хоп-артиста, и она записала гневное видео, адресованное поклонникам.

«Не понимаю, почему мы с Алишером всегда должны быть вместе? Мы только что были в кино, потом он поехал снимать рекламу. Зачем мне быть рядом, когда он снимает рекламу? Можно ему хоть иногда побыть одному? О, кстати, я еще кольцо не ношу, и Алишер тоже», — поделилась девушка и отметила, что несмотря на то, что они перестали носить кольца, у них «все хорошо».

Моргенштерн познакомился с Диларой в их родном городе Уфе в 2017 году. Исполнитель тогда еще не был известен и только начинал делать первые шаги в музыкальной карьере. 31 августа этого года они поженились. Торжество прошло в стиле 1990-х годов на теплоходе «Рио-1» на набережной Тараса Шевченко.