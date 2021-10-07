Жена Моргенштерна после свадьбы с рэпером пожаловалась на депрессию

Жена российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев) Дилара Зинатуллина на своей странице в социальной сети Instagram пожаловалась на депрессию.

Девушка рассказала о планах открыть в Москве собственный салон красоты, также она подчеркнула, что финансово не зависит от супруга. Вместе с тем она призналась, что «поныла» из-за наступления осени. «Раз в году я встречаюсь с осенью, в которой мне так сложно жить, мне всегда грустно, не хочу ничего делать, кроме того как есть и что-то смотреть. Вытаскивать себя никуда не хочется, и серо-белый пейзаж за окном максимально удручает», — поделилась Дилара.

Свадьба Моргенштерна и Зинатуллиной, которая четыре месяца назад сделала ему предложение в синагоге, состоялась 31 августа. Торжество прошло в стиле 1990-х годов на теплоходе «Рио-1» на набережной Тараса Шевченко.