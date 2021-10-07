Известный дизайнер лишился заработка из-за природного катаклизма

Марокканский дизайнер Жак Азагури (Jacques Azagury) лишился заработка из-за наводнения, которое произошло в Великобритании из-за продолжительных дождей. Интервью с ним публикует BBC.

Известный модельер, который прославился созданием нарядов для принцессы Дианы, владеет бутиком Azagury Designs. Герой материала рассказал, что поток воды и грязи попал в магазин, испортив большую часть продукции его бренда.

«Практически вся одежда испорчена. Мне приходится сосуществовать со стихийными бедствиями, и я делаю все, что могу, чтобы избавиться от последствий, — признался мужчина. — Я не представляю, сколько времени займет расчистка моего бутика и его восстановление. И когда мы вновь откроемся».

Известно, что помимо Azagury Designs из-за природных катаклизмов пострадали и другие торговые точки, расположенные в центре Лондона. Отмечается, что всего за день затопило около 114 жилых домов и коммерческих зданий. В Великобритании из-за непогоды объявлено экстренное предупреждение и желтый уровень погодной опасности.

Жак Азагури — дизайнер, который обрел популярность в 1980-х годах, и позже стал личным стилистом принцессы Дианы. Помимо нее он сотрудничал с такими знаменитостями, как актрисы Деми Мур, Джоан Коллинз и Эмма Томпсон, а также певица Мадонна.

В декабре 2020 года сообщалось, что британский ретейлер Arcadia Group, в состав которого входят, в частности, бренды Topshop и Topman, обанкротился. Глава компании Иэн Грабинер назвал этот событие «крайне печальным». По его словам, длительное закрытие магазинов из-за пандемии COVID-19 повлияло на продажи всех марок ретейлера.