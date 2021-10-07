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Россиян предупредили о невозможности удалить переписку из мессенджеров

Управляющий RTM Group Царев: переписка может стать уликой, ее удаление не всегда помогает
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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россиян предупредили о невозможности удалить переписку из мессенджеров, а также о том, что пересылаемая информация может стать уликой. Об этом сообщил РИА Новости управляющий компании в сфере ИТ и права RTM Group Евгений Царев.

Переписка также может стать основой состава административного или уголовного дела. Так, россиян могут привлечь за клевету, оскорбления в адрес собеседника или представителей власти.

По словам эксперта, чаще всего в суде переписка в мессенджере является доказательством незаконного оборота и распространения наркотиков, участия в террористических организациях, сбора несанкционированных митингов, а также публикации призывов экстремистского характера или материалов порнографического содержания.

Царев добавил, что для экспертизы правоохранители могут изъять смартфон или ПК, использовать скриншоты от участников переписки, а также информацию от администрации мессенджера. При этом как в Telegram, так и в WhatsApp удалить сообщения полностью получится только при определенных условиях. В момент действия все устройства (смартфоны, ПК, планшеты) каждого из собеседников должны быть подключены к интернету.

«Потому что если, к примеру, стереть переписку только с телефона, в то время как компьютер был неактивен, эксперты затем смогут "достать" информацию с этого ПК», — пояснил эксперт. Он добавил, что при изъятии смартфона сотрудники полиции переводят его в режим полета, чтобы эксперты затем смогли прочитать сообщения.

Ранее руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев в беседе с «Лентой.ру» намекнул на ответственность корпораций за глобальный сбой в работе большинства популярных социальных сетей и мессенджеров. По его мнению, гиганты интернет-рынка намеренно пренебрегают повышением отказоустойчивости своих систем, так как это замедляет вывод на рынок новых продуктов и осложняет получение прибыли.

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