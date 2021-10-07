Президент Перу заявил об отставке правительства республики

Президент Перу Педро Кастильо отправил в отставку правительство республики во главе с премьер-министром Гидо Бельидо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение политика к нации.

«Сегодня принята отставка председателя Совета министров Гидо Бельидо Угарте, которого я благодарю за службу государству. Сообщаю, что новый кабинет министров примет присягу сегодня в 8 часов вечера (04:00 мск)», — сказал лидер Перу. Он также отметил, что новое правительство республики примет присягу в ближайшие часы.

Кастилио вступил в должность президента Перу 28 июля. Он получил 16,1 процента голосов избирателей. Президент пообещал построить в стране более справедливое, гуманное и суверенное общество, вернуть смертную казнь, увеличить финансирование здравоохранения и образования.