Акушер дала совет готовящимся к искусственному оплодотворению женщинам

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян дала совет женщинам, которые готовятся к процедуре экстракорпорального (искусственного) оплодотворения (ЭКО). Она рассказала РИА Новости, что будущим матерям, которые не вакцинировались от COVID-19, необходимо сделать прививку.

«Речь идет о том, что сейчас должны прививаться от коронавирусной инфекции практически все граждане — это касается и взрослого населения, и перед подготовкой к беременности, и бесплодные, которые готовятся к ЭКО, и беременные — особенно те, которые группа высокого риска, после 20-22-х недель беременности. Если они привились во время беременности, то антитела, которые вырабатываются в организме женщины, они переходят ребенку и они являются страховкой для будущего ребенка, и в этом случае не будет требоваться никакой вакцинации после родов», — заявила медик.

Врач отметила, что вакцинация не влияет на материнское молоко. По ее словам, антитела проходят этот барьер, а ребенок становится защищен и вакцинирован внутриутробно.

Ранее специалист дала рекомендации женщинам, когда можно запланировать беременность после перенесенной коронавирусной инфекции. Она считает, что это стоит делать не ранее чем через два месяца после выздоровления, но перед этим необходимо посоветоваться с врачом.