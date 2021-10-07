Фанаты не узнали Рене Зеллвегер на фото папарацци из-за изменений во внешности

Голливудская актриса Рене Зеллвегер попала в объектив папарацци во время съемок в новом документальном фильме и удивила поклонников изменениями во внешности. Соответствующие фото и комментарии фанатов появились на Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах 52-летняя знаменитость запечатлена в белых пуховике и ботинках, голубых джинсах и красном топе. Ее образ дополнила оранжевая кожаная сумка. На одном из фото видно, как ассистенты на площадке несут в руке специальный костюм телесного цвета, имитирующий фигуру полной женщины. Известно, что Зеллвегер носит его под одеждой, чтобы соответствовать образу осужденной убийцы Пэм Хапп (Pam Hupp), чью роль она играет в новом фильме.

Читатели издания не узнали актрису на снимках и принялись писать об этом в комментариях. «Интересно, лицо ей тоже загримировали для того, чтобы она казалась более тучной? Зеллвегер выглядит так, будто и в самом деле поправилась», «Я еле ее узнала», «Подождите, разве режиссеры не могли найти актрису с лишним весом, чтобы сыграть эту роль?», «Что случилось с ее лицом?», «Она хорошая актриса. Надеюсь, это преображение принесет ей Оскар», — высказывались они.

В июне голливудский актер Брендан Фрейзер набрал десятки килограммов и удивил фанатов новой внешностью. 52-летний артист вышел на ковровую дорожку кинофестиваля Tribeca в черном брючном костюме, туфлях такого же цвета, голубой рубашке и темно-синем галстуке. Известно, что он специально набрал вес, поскольку готовится к новой роли в проекте режиссера Даррена Аронофски под названием «Кит».