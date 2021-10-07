Мужчина сбросил 100 килограммов за 15 месяцев и назвал три правила похудения

Весивший 218 килограммов 32-летний Джарред Аслетт из Айдахо, США, сбросил почти половину веса за 15 месяцев и назвал три главные правила успешного похудения. Об этом сообщает Today.

Аслетт начал набирать вес после окончания колледжа. Ситуация ухудшилась после разрыва помолвки с возлюбленной — он пристрастился к алкоголю. В итоге вес американца превысил 200 килограммов, что мешало ему ходить в походы, заниматься серфингом и кататься на сноуборде. Решив изменить ситуацию и похудеть, мужчина записался к психотерапевту, чтобы избавиться от алкогольной зависимости, и стал заниматься в тренажерном зале.

Американец тренировался пять раз в неделю и подолгу выгуливал свою собаку, чтобы подготовить ее к совместным походам. Он также регулярно занимался дома на велотренажере.

Изменения коснулись и рациона — Аслетт стал есть меньше фастфуда, полуфабрикатов и начал считать калории. «Раньше я не был разборчив в еде и ел не то, что нужно. Я выбирал удобные продукты, например, замороженную пиццу, макароны с сыром или фастфуд», — рассказал он.

По словам Аслетта, на пути к стройному телу ему помогали три правила. Первое правило — найти людей, перед которыми вы будете чувствовать ответственность. Например, американец ходил в зал с братом, и его присутствие мотивировало его продолжать заниматься. Мужчина также рассказал о похудении подписчикам в социальных сетях. «Сейчас за мной наблюдает множество людей, и это помогает мне двигаться вперед», — отметил он.

Второе правило — отказаться от диет, составить индивидуальный план питания и ограничить количество потребляемых калорий. И последнее правило — учиться дисциплине, потому что, как считает Аслетт, только постоянные и последовательные усилия и действия способны привести к результату.

Ранее сообщалось, что весивший 159 килограммов житель Техаса, США, 38-летний Эндрю Крокетт сбросил 84 килограмма за четыре года и назвал три главных правила похудения, с помощью которых ему и удалось добиться впечатляющих результатов. По словам Крокетта, для него основной мотивацией было желание вернуться к активным путешествиям.