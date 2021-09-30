Девушка сбросила 32 килограмма и назвала семь правил похудения

Жительница американского города Конвей, штат Южная Каролина, 26-летняя Саманта Талбот сбросила почти 32 килограмма и назвала семь правил успешного похудения. Об этом сообщает Today.

Талбот рассказала, что ее максимальный вес достигал 114 килограммов. Американка не планировала худеть, но ей пришлось обратиться к врачу из-за проблем с желудком. На приеме врач диагностировал у девушки ожирение, преддиабет, высокий уровень холестерина, синдром раздраженного кишечника и заболевание печени. В тот момент Талбот вспомнила о своем дедушке, который скончался от болезни печени, и твердо решила взять себя в руки и похудеть.

Американка нашла диетолога, которая разработала для нее план питания и физических упражнений. Девушка стала регулярно заниматься в спортзале, однако вскоре началась пандемия, и залы закрылись. Тогда Талбот пришлось заниматься и следить за питанием самостоятельно, и она выделила семь правил успешного похудения, которые помогли ей достичь нужного результата.

Первое правило — следить за количеством потребляемых в день калорий. Сначала американка съедала продуктов на две тысячи килокалорий, потом снизила количество до 1,5 тысячи, а после пришла к оптимальному варианту в 1,8 тысячи. Второе правило — выбрать наиболее подходящий индивидуальный режим питания и резко не убирать привычные продукты из рациона, а постепенно уменьшать их количество.

Третьим правилом стал отказ от полуфабрикатов и готовой еды в пользу домашней пищи. Четвертое правило девушки — использовать приложения для отслеживания динамики потери и набора веса. Пятое правило — полюбить физические нагрузки и найти упражнения, которые приносят удовольствие. Шестое правило — иногда позволять себе вкусности и не боятся, что одно съеденное печенье обнулит все усилия. Последнее и, как считает американка, самое важное правило — помнить, что все, что вы делаете, вы делаете для себя, а не для окружающих.

Ранее сообщалось, что весивший 159 килограммов житель Техаса, США, 38-летний Эндрю Крокетт сбросил 84 килограмма за четыре года и назвал три главных правила похудения, с помощью которых ему и удалось добиться впечатляющих результатов. Одной из главных мотиваций для похудения стала любовь к путешествиям.