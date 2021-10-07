Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России «мю» и «лямбда» штаммов COVID-19

Роспотребнадзор: в России не выявлено «мю» и «лямбда» штаммов COVID-19

В России не зафиксировано случаев заражения штаммами COVID-19 «мю» и «лямбда». Об этом заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, его цитирует ТАСС.

По его словам, на территории страны за все время пандемии выявили «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» штаммы COVID-19.

«Лямбда»-штамм COVID-19 был обнаружен в ряде стран Южной Америки японскими биологами. Они рассказали, что он имеет способность скрываться от иммунитета человека и так же активно заражает клетки, как и различные вариации индийского штамма «дельта-плюс». Всемирная организация здравоохранения классифицировала этот вариант вируса как тот, который требует пристального наблюдения.

Штамм «мю» впервые обнаружили в Колумбии в январе 2021 года. Он широко распространился в странах Южной Африки, а также во Франции, Испании и Америке. В США заявили, что колумбийский штамм вируса вызывает беспокойство у специалистов, потому что ряд его мутаций может уклоняться от защиты определенных антител.