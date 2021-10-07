В Северной Осетии оцифровали редкие старые книги

В Северной Осетии оцифровали книги, которые были изданы 200 лет назад

В Северо-Осетинском институте гуманитарных и социальных исследований имени Абаева оцифровали редкие старые книги, которые были изданы 200 лет назад. Об этом сообщает ТАСС.

Всего на электронные носители перевели около 150 книг. «Среди них — изданная в 1798 году тиражом около тысячи экземпляров первая осетинская печатная книга "Начальное учение человеком, хотящим учитися книг божественного писания"», — рассказала заведующая отделом оцифровки архивных источников Ирина Мирикова.

В список перенесенных на электронные носители книг вошла «Осетинская грамматика» 1844 года издания, а также «Сказания о Нартах,» изданные в Берлине в 1924 году. Отмечается, что работы продолжатся, так как планируется оцифровать весь архивный фонд института. Для этого будет использоваться планетарный сканер, который применяют при оцифровке оригиналов исторических документов, требующих деликатного обращения, а также для сканирования больших изображений.