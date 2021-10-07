Напавшие на SolarWinds хакеры узнали тайны о санкциях США против России

Хакеры, напавшие на производителя защитного программного обеспечения (ПО) SolarWinds, похитили тайную информацию о контрразведывательных расследованиях США и об американской политике санкций против России. Об этом рассказали в Reuters со ссылкой на источники.

Сообщается, что киберпреступники взломали базы данных министерств и спецслужб, узнав об уязвимостях ПО от SolarWinds, которое защищало серверы федеральных органов. «Подозреваемые российские хакеры добыли информацию о контрразведывательных расследованиях, санкциях против граждан России и противодействии COVID-19 в США», — говорится в сообщении источников.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности сообщил, что российские хакеры пытались взломать правительственные сети США и ряда стран Европы. Отмечалось, что это те же злоумышленники, что виновны в инциденте с ПО SolarWinds в конце 2020 года.

В начале 2020 года были взломаны системы ряда федеральных органов и коммерческих организаций США. С их серверов были украдены большие массивы данных. Все они пользовались услугами фирмы SolarWinds. Госдеп США приписал кибератаки России, однако Кремль свою причастность опроверг.