В продаже появилась кофта с дырой для прививки

Итальянский бренд Off-White добавил в новую линейку облегающую кофту с дырами. Соответствующий товар представлен в официальном интернет-магазине марки.

В продаже люксового бренда появился хлопковый лонгслив черного цвета, на который нанесен белый логотип Off-White в области груди. Кроме того, одежда оформлена несколькими круглыми дырами: на ключице, плече и нижней части вещи. Известно, что стоимость упомянутого предмета гардероба составляет 49,5 тысячи рублей. Он доступен в размерах от XXS до XL.

Пользователей сети рассмешил необычный дизайн кофты, о чем они принялись писать в комментариях в Instagram. «Первая дырка — для укола вакцины, а вторая — для аппарата ИВЛ, господи прости», «А штаны для внутримышечных инъекций есть?», «Удобно, можно выпендриться в поликлинике», «Остановите их кто-нибудь, а то дырок понаделают где ни попадя», «Какой же бред», — высказывались юзеры.

Ранее в октябре серьги в виде вакцины от коронавируса стали предметом споров в сети. Речь идет об украшении марки Funk Ears, которое выполнено в виде пробирок вакцины от коронавирусной инфекции американской компании Pfizer. Цена аксессуаров, изготовленных из стекла и серебра, составляет 25 долларов (1806 рублей).