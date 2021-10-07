Васильева избрали главой фракции ЕР в Госдуме VIII созыва

Владимира Васильева избрали главой фракции «Единой России» в Государственной Думе VIII созыва. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее его кандидатуру предлагал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отмечал, что опыт Васильева «говорит сам за себя». Кроме того, политик пользуется доверием президента России.

Владимир Васильев возглавлял фракцию ЕР в Государственной Думе в период с 2012 по 2017 год, а также параллельно был вице-спикером нижней палаты парламента. Кроме того, до этого два созыва подряд он был главой думского комитета по безопасности. В 2018 году Васильева назначили главой Дагестана.

