Медведев предложил кандидатуру Васильева на пост лидера фракции ЕР в Госдуме

Медведев: Владимира Васильева выдвигают на пост лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме

Партия «Единая Россия» выдвигает экс-главу Дагестана Владимира Васильева на пост лидера фракции ЕР в Государственной Думе восьмого созыва. Его кандидатуру предложил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

По его словам, опыт Васильева «говорит сам за себя». «Вне всякого сомнения, он пользуется нашим доверием, доверием президента страны», — отметил зампредседателя Совбеза.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Васильева после избрания его депутатом Госдумы. Указ вступил в силу с 1 октября.

На должности первых заместителей лидера фракции были предложены кандидатуры Дмитрия Вяткина (по законотворческой работе) и Вячеслава Макарова (по оргвопросам).

Медведев добавил, что глава фракции «Единая Россия» в Госдуме будет избран 7 октября.

