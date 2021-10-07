Верховный суд России поддержал законопроект о пожизненном сроке педофилам

Верховный суд России не возражает против законопроекта о пожизненном наказании педофилам

Верховный суд России высказал свое отношение к законопроекту о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов. Об этом сообщает ТАСС.

В своем официальном отзыве высшая судебная инстанция поддержала поправки, указав на отсутствие у судей возражений на думский документ, предлагающий усилить уголовно-правовую охрану несовершеннолетних от насильственных преступлений против половой неприкосновенности.

Верховный суд лишь указал на необходимость уточнить формулировки в законопроекте.

В сентябре депутаты от «Единой России» Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о пожизненном лишении свободы судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.