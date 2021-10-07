Женщина прыгнула спасать собаку в источник и получила смертельно опасные ожоги

В США девушка попыталась спасти собаку от смерти и получила ожоги 90 процентов тела

Американская туристка прыгнула в горячий природный источник, чтобы попытаться спасти свою собаку от смерти, и чуть не умерла от полученных ожогов. Об этом пишет Daily Mail.

Во вторник, 5 октября, 20-летняя жительница Вашингтона (США) Лайха Слейтон (Laiha Slayton) и ее отец приехали в Йеллоустоунский национальный парк вместе с двумя собаками породы ши-тцу. Туристы припарковали автомобиль в 20-30 метрах от горячего источника, который впадал в реку Файрхол. Пока девушка искала поводки для псов в машине, питомцы убежали гулять.

Внезапно одна из собак оступилась и обожгла лапу в притоке реки, а после потеряла равновесие и упала в водоем. Ради спасения питомца туристка нырнула за ним в источник — отмечалось, что температура воды в природных термах может достигать 190 градусов по Фаренгейту (около 87 градусов по Цельсию).

Отец сумел спасти дочь и вытащить ее из воды — девушку с ожогами 90 процентов тела экстренно доставили вертолетом в отделение Регионального медицинского центра Восточного Айдахо в Айдахо-Фолс. При этом мужчина сам получил ожог стопы и нуждался в лечении. Собаку семьи также отправили к ветеринару, однако она скончалась от полученных травм.

В настоящее время американка находится в искусственной коме — ей потребуется несколько операций по пересадке кожи. По данным Геологической службы США, с момента основания заповедника от ожогов, полученных по неосторожности из-за термальных источников, погибло больше туристов, чем от встреч с дикими медведями гризли.

Ранее в июле американец пробрался на огороженную от посетителей парка термальную территорию гейзера в парке Йеллоустоун, помахал американским флагом и сел в тюрьму за свою выходку. Турист признался, что проехал из родного штата Мэн через всю страну, чтобы совершить эту опасную и нелегальную выходку.