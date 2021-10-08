В Батуми из-под завалов жилого дома удалось спасти ребенка

В грузинском городе Батуми спасателям удалось извлечь из-под завалов обрушившейся части пятиэтажного жилого дома женщину и ребенка. Кадры спасательной операции опубликовал Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Кроме них, спасти удалось пожилую жительницу дома. Также находящиеся в обрушенной части здания два человека смогли дозвониться до спасателей и остаются на связи.

По предварительным данным, под завалами остается как минимум еще одна семья из нескольких человек. В Facebook в комментариях под постом о ЧП один человек попросил о помощи. «Я застрял под большим бетонным блоком, помогите, поднимите этот большой блок», — написал он.

Случившееся прокомментировала исполняющая обязанности мэра Батуми Лейла Сурманидзе. По ее словам, завалы на месте рухнувшего дома приходится разбирать вручную, так как техника может причинить вред пострадавшим.

Она добавила, что причина обрушения пока неизвестна. «Несколько лет назад на доме был надстроен шестой этаж, однако это не могло стать причиной. Возможно, был взрыв в результате утечки газа», — предположила Сурманидзе.

8 октября в Батуми на улице 26 мая обрушилась часть многоквартирного пятиэтажного дома. Сообщалось, что пострадал целый подъезд, у входа в который сейчас лежат только обломки. На месте ЧП работают пожарные, спасатели и бригада скорой помощи. Местные жители помогают очищать территорию. Под завалами также оказались десять машин.