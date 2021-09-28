В Швеции госпитализировали 20 человек в результате взрыва в жилом доме

В шведском городе Гетеборг произошел взрыв в жилом доме, 20 человек госпитализированы

В городе Гетеборг, в Швеции в одном из жилых домов произошел взрыв, в результате которого госпитализированы более 20 человек. Об этом сообщает Aftonbladet.

Взрыв прогремел около 05:00 (06:00 по Москве) во вторник в центральной части города. В нескольких квартирах вспыхнули пожары. На месте работает скорая помощь и спасательные службы. Как заявил оператор аварийно-спасательной бригады, службы должны эвакуировать от 100 до 200 человек.

Минимум трое пострадавших получили серьезные ранения. Руководитель службы спасения заявил, что причина, повлекшая взрыв, не является естественной. «Это видно по разрушениям», — заключил он.

Ранее в России, в частном доме, в Махачкале взорвался газ. По данным ведомства, пострадали пять человек, включая троих детей. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.