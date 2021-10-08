В Батуми обрушилась часть пятиэтажного дома

В грузинском городе Батуми на улице 26 мая обрушилась часть многоквартирного пятиэтажного дома. Кадры с места чрезвычайного происшествия (ЧП) опубликовало местное информационное агентство Batumelebi.

На кадрах видно, что пострадал целый подъезд, у входа в который сейчас лежат только обломки. На месте ЧП работают пожарные, спасатели и бригада скорой помощи. Местные жители помогают очищать территорию.

По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Также от обрушения пострадали стоявшие у дома автомобили. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

2 октября в России произошел взрыв газа в доме на улице Гайдара в Нижнем Новгороде. Пострадали два человека, еще сто жильцов были эвакуированы. Возгорания после хлопка газовоздушной смеси не последовало. На месте происшествия работали 75 человек и 24 единицы техники.

После аварии власти Нижнего Новгорода объявили городской режим ЧС. По информации пресс-службы правительства региона, несущие конструкции дома не нарушены, частично обрушен балкон. Пострадавшие — 55-летняя женщина с 95 процентами ожогов тела и 47-летний мужчина с 35 процентами ожогов — госпитализированы и находятся в реанимации.