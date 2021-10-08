В сети появилось видео обрушения жилого дома в Батуми

В грузинском городе Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома, под завалами остаются люди. Видео публикует Telegram-канал «Sputnik Грузия».

На записи, появившейся в сети, видно, как часть жилого здания рухнула за считаные секунды, в воздух поднялись клубы пыли. По данным Министерства внутренних дел (МВД), в здании на момент катастрофы было около 15 человек.

На месте происшествия сейчас работают спасатели и пожарные. Завалы приходится расчищать вручную, чтобы не спровоцировать движение плит. В Батуми уже прибыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он отметил, что для спасения людей делается все возможное. «Давайте все обратимся к Богу, чтобы люди остались живыми», — сказал глава правительства.

В пятницу, 8 октября, в Батуми на улице 26 мая обрушилась часть многоквартирного пятиэтажного дома. Ранее стало известно, что пострадал целый подъезд, у входа в который сейчас лежат только обломки. Под завалами также оказались десять машин.

Спасателям уже удалось спасти и достать из-под завалов женщину и ребенка. Случившееся прокомментировала исполняющая обязанности мэра Батуми Лейла Сурманидзе. По ее словам, причина обрушения пока неизвестна.