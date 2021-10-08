Британец в советской военной форме устроил дебош под гимн СССР

Британский активист Стив Брэй пришел на конференцию Консервативной партии в советской военной форме и устроил дебош под гимн СССР. Видео перформанса Брэй выложил в своем аккаунте Twitter.

Британец, известный как Stop Brexit Guy, во время заседания вступил в перепалку с участниками после того, как у него на весь зал зазвонил телефон. Мелодией звонка оказался советский гимн.

На кадрах видно, как один из присутствующих, возмущенный поведением Брэя, хватает его за одежду и требует покинуть зал. Активист просит убрать от него руки, после чего начинает ругаться еще с несколькими участниками. В конце Брэй благодарит присутствующих и удаляется из зала.

Конференция консерваторов проводилась совместно с организацией Big Brother Watch («Большой брат следит»). Она выступает в защиту гражданских прав и свобод и протестует против технологических изменений, позволяющих IT-гигантам собирать данные о пользователях.

Ранее в России депутат от КПРФ Николай Бондаренко устроил дебош на избирательном участке. Он накричал на члена избирательной комиссии и требовал от нее документы. При этом законотворец угрожал ей возбуждением уголовного дела. Бондаренко воспользовался депутатским правом и начал фотографировать персональные данные избирателей. Из-за оказанного давления председателю комиссии пришлось вызвать скорую.