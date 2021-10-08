Россиянин погиб из-за опрокидывания катамарана на Ямале

На Ямале из-за опрокидывания катамарана утонул россиянин, еще один пропал

На Ямале в Тазовской губе из-за опрокидывания катамарана с четырьмя россиянами на борту утонул человек, еще один пропал. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

Там добавили, что инцидент произошёл в 6 утра в пятницу, 8 октября. Двух человек удалось спасти.

По данным прокуратуры, катамаран использовался для перевозки грузов с берега на теплоходы. Когда катамаран перевернулся, он находился на стоянке между теплоходом и сухогрузом.

Экипажи судов занимаются поисками пропавшего человека. К месту происшествия вылетела группа спасателей.

Ранее во вторник, 5 октября, в Белом море в районе поселка Кашкаринцы начало тонуть маломерное судно «Фаворит». На его борту находились пять человек, двое из них погибли. По предварительным данным, связь с экипажем была потеряна из-за шторма.

