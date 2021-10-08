Появилась возможность за 1500 рублей выйти в свет в одежде знаменитостей

Сервис по аренде вещей люксовых и винтажных брендов Wardrobe предложил клиентам брать напрокат наряды различных знаменитостей. Об этом сообщает Women's Wear Daily.

Согласно материалу, на данный момент поклонникам доступна одежда из гардероба американской модели и актрисы Оливии Калпо (Olivia Culpo). Например, для желающих появилась возможность временно получить платья марок Retrofete и Alexis, а также белый костюм, в котором звезда вышла в свет на премьеру фильма Venus as a Boy на фестивале Tribeca летом 2021 года.

Отмечается, что стоимость аренды на четыре дня варьируется от 21 до 25 долларов (от 1500 до 1800 рублей) в зависимости от состояния и первоначальной цены вещи. Представители компании Wardrobe заявили, что все вырученные средства будут направлены на благотворительность.

Помимо Калпо, с сервисом будут сотрудничать такие знаменитости и инфлюэнсеры, как София Буш, Нина Добрев, Леон Бриджес, Микки Гайтон и Энтони Поровски, а также Рокки Барнс, Маркита Принг, Эли Мишалка и другие. Перед отправкой клиенту все вещи звезд будут направляться в химчистку.

Основатель Wardrobe Адарш Альфонс (Adarsh Alphons) заявил, что деятельность его компании направлена на повышение осведомленности общества об устойчивой моде. «Знаменитости формируют близкие отношения со своей аудиторией и могут заработать на своем стиле с помощью Wardrobe», — заключил предприниматель.

Ранее в сентябре женщина раскрыла способ выглядеть дорого за бесценок. Бекки Бонд (Beckie Bond) рассказала, что на протяжении десяти лет регулярно приобретает вещи люксовых брендов в секонд-хендах и таким образом не тратит на них крупные суммы. Ей уже удалось стать обладательницей нарядов марок Max Mara, Dolce & Gabbana и Moschino, а также Nicole Fahri, Marks & Spencer и Osprey.