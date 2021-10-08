Российская певица рассказала о жизни в подаренной Игорем Крутым квартире

Российская певица, победительница второго сезона и суперсезона шоу НТВ «Ты супер!», Диана Анкудинова, рассказала о жизни в своей московской квартире. Недвижимость ей подарил продюсер и композитор Игорь Крутой. Подробностями артистка поделилась в интервью Teleprogramma.pro.

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Анкудинова переехала в столичное жилье в 2018 году, когда участвовала во втором сезоне «Ты супер!». Во владении певицы оказалась небольшая двухкомнатная квартира площадью 37 квадратных метров. Однако Анкудинова отказалась рассказать, в каком районе и рядом с какой станцией метро находится объект.

По словам певицы, подарив квартиру, Крутой исполнил ее «самую заветную мечту». Подобный поступок продюсера Анкудинова объяснила его характером. «Я не знаю, как объяснить этот феномен, что исполняются мои глобальные мечты за гранью фантастики. Но людям, которые в это не верят, я могу точно сказать, что Игорь Яковлевич — это человек слова. И если он что-то сказал, то сделает это», — отметила артистка.

Ранее стало известно, что в 2018 году певица Лолита Милявская подарила дом многодетной семье из города Сасово Рязанской области. Женщина и ее шесть детей остались без жилья из-за пожара. В итоге артистка стала поддерживать отношения с женщиной и позже стала ее крестной матерью.