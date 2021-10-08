Песков раскрыл детали проведения дня рождения Путина

Представитель Кремля Песков: Путин провел день рождения с телефонной трубкой в руке

Президент России Владимир Путин провел свой 69-й день рождения с телефонной трубкой в руке, а также за обсуждением различных проблем, в том числе региональных. Детали раскрыл представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, вечером Путина поздравляли близкие. Кроме того, президент принимал поздравления от лидеров других стран. Однако большая часть времени была потрачена все-таки на рабочие вопросы, отметил Песков.

Кроме того, в рабочем режиме прошло оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, хотя и там, как уточнил представитель Кремля, звучали поздравления в адрес главы государства.

Ранее были названы самые необычные подарки на день рождения российского лидера. Владимир Путин неоднократно получал в подарок животных. Помимо этого, главе государства однажды подарили «воду времен динозавров», которую ученые обнаружили в подледном реликтовом озере в Антарктиде.