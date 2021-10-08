Популярные российские тиктокеры сняли клип для поздравления Путина

Видео: YouTube / PopStar House

Популярные тиктокеры поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, выложив клип, ролик можно посмотреть на канале PopStar House в YouTube.

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TikTok-дом Марии Погребняк PopStar House выложил видео к 7 октября, в этот день российскому лидеру исполнилось 69 лет. Блогеры признались в любви к политику и поблагодарили его за защиту России. Как отметили авторы ролика, они решили «достучаться до президента» и сначала думали, что это нереально. «Но в голову пришла гениальная идея, и мы решили сделать поздравление к его дню рождения! Верим и знаем, что он это увидит!» — отметила Погребняк в своем Instagram-аккаунте.

Клип называется «Угнали самолет для поздравления Путина». В песне говорится, что Путин повзрослел и помолодел. «С любовью поздравляем вас», —- поют блогеры Twins Russian, Мария Погребняк, Павел Дворецкий, Кирилл Волик и другие.

Ранее были названы самые необычные подарки на день рождения Путина. Российский лидер неоднократно получал в подарок животных. Кроме того, президенту однажды подарили «воду времен динозавров», которую ученые нашли в подледном реликтовом озере в Антарктиде.