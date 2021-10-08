Театр на Таганке вновь стал единым

Содружество актеров Таганки и Театр на Таганке объединились в единую труппу

Содружество актеров Таганки и Театр на Таганке объединились в единый коллектив. Об этом РИА Новости рассказала директор театра Ирина Апексимова.

По ее словам, два театра вновь воссоединились после раскола, который произошел более 40 лет назад. «Теперь это единая труппа, один театр», — подчеркнула Апексимова. При этом она отметила, что объединенный театр будет называться Театр на Таганке. Часть здания, где играли члены Содружества актеров Таганки, получит название Новая сцена.

Ранее сообщалось, что Сергей Газаров был назначен новым художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Он также продолжит работу в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна.