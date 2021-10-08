Мишустин поручил увеличить резервный фонд правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на полтора триллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости

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Он поручил Министерству финансов «внести в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год изменения, предусматривающие увеличение объема фонда на 1 456 967 794,9 тысячи рублей». В июле этот фонд уже увеличивался на 689,5 миллиарда рублей за счет ожидаемых дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета.

Резервный фонд правительства РФ создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения. Средства из него направляются на социально значимые цели — среди прочего из него выделялись деньги на единовременные выплаты пенсионерам и семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также на закупку лекарств для бесплатного лечения больных COVID-19.

22 сентября Счетная палата назвала самые затратные разделы в бюджете России в 2021 году. Главной статьей расходов уже шесть лет является социальная политика. С 1 января по 1 августа по этому разделу получилось израсходовать чуть больше половины выделенных средств — 3,717 триллиона рублей из 6 триллионов рублей запланированных. Из них на пенсии, по данным Счетной палаты, было потрачено 1,772 триллиона рублей. На втором месте по уровню расходов оказалась «Национальная экономика» (было израсходовано 1,743 триллиона). На третьем — «Общегосударственные вопросы», куда входит, например, финансирование органов власти, судебной системы, выборов, а также резервные фонды президента и правительства.