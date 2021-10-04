Титов заявил о желании россиян «сидеть целый день на завалинке»

Борис Титов: хотим жить, как на Западе, и сидеть целый день на завалинке, как на Востоке

Уполномоченный по правам бизнеса при президенте России Борис Титов раскрыл тормозящие развитие страны факторы. Его слова приводит «Коммерсантъ».

По его словам, одна из проблем в том, что россияне хотят «сидеть целый день на завалинке, как на Востоке», и при этом жить хорошо, как на Западе.

Кроме того, омбудсмен поразмышлял о других желаниях граждан. «И свободы, и все за всех решающего правителя. И образования, и патриархального невежества. Хотим развивать инициативу бизнеса, но ненавидим богатых», — высказал мнение Титов.

Также он добавил, что путь страны «устлан граблями», в то время как другие страны выбрали иной путь. «А весь цивилизованный мир выбрал другой. Развитие на базе инициативы и активности миллионов, человеческие ценности прогресса — и милосердие к тем, кто не может добиться успеха сам. У них это называется "капитализм для всех" Эрхарда или "капитализм с человеческим лицом" Рузвельта», — сказал Титов.

В сентябре Титов заявил, что российские пенсионеры способны решить проблему нехватки иностранной рабочей силы. Бизнес-омбудсмен отметил, что пожилые люди хотят работать, но не делают этого, поскольку официальное трудоустройство лишит их надбавок к пенсии. Выходом из положения он назвал возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам.