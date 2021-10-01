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В России предложили создать еще два города-миллионника

Губернатор Кузбасса предложил создать на базе Кемерова и Новокузнецка города-миллионники
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Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил создать на базе Кемерова и Новокузнецка два города-миллионника. Свою идею он озвучил президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.

Цивилев объяснил свое предложение оттоком трудоспособных граждан. По его словам, сейчас молодое население не хочет ехать в малые города. Укрупнение территорий решит эту проблему, считает губернатор. «Сейчас там 550-560 тысяч в каждом городе. Уже построена вся инфраструктура, есть аэропорты. Один терминал мы построили в Кемерово, теперь строим новый терминал в Новокузнецке», — заявил Цивилев.

Глава региона также предложил соединить города скоростной автомагистралью, построить вместо частного сектора современные дома и обустроить территории. По планам Цивилева, при поддержке федеральных властей осуществить намеченное удастся к 2030 году.

В конце августа министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил о планах создать город-миллионник, объединив Владивосток (600 тысяч человек населения), Артем (100 тысяч) и новый город-спутник (300 тысяч человек). В начале сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке Владимир Путин назвал увеличение численности населения Дальнего Востока исторической задачей. Президент отметил, что отток населения до сих пор продолжается. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил против этой инициативы — он опасается опустения огромных территорий.

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