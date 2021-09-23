Минтруд объяснил отзыв законопроекта об индексации пенсий

Правительство отклонило законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам из-за того, что он не проработан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минтруда России.

В ведомстве призвали авторов документа прописать конкретные механизмы обеспечения обязательств, то есть указать, из каких источников и в каком порядке планируется выделить средства на реализацию инициативы. Отзыв законопроекта не касается идеи индексации пенсий работающим гражданам как таковой, подчеркнули чиновники.

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В конце июля депутаты внесли в Госдуму законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2022 года. Один из авторов инициативы, глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал отсутствие индексации несправедливым.

В сентябре о важности возобновления индексации пенсии работающим россиянам сказал уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов. По его словам, пенсионеры могли бы заменить мигрантов в некоторых отраслях. В частности, в общепите. Пожилые люди сейчас не устраиваются на работу официально, поскольку тогда лишаются пенсионных надбавок.

Позже первый зампред Центробанка (ЦБ) Сергей Швецов заявил, что после выхода на пенсию россиянам следует полагаться не только на государство, но и на свой капитал. Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина извинилась за слова заместителя и напомнила, что обеспечение достойной пенсии граждан — один из приоритетов государства.