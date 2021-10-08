Мощный взрыв на газоперерабатывающем заводе в России попал на видео

Видео: Life Shot

Мощный взрыв прогремел на установке газоразделения Амурского газоперерабатывающего завода в Свободненском районе. Видео взрыва попало в распоряжение Telegram-канала Shot.

По его данным, сейчас идет эвакуация работников предприятия с территории, на месте работают пожарные. Согласно предварительной информации, пострадавших при взрыве на заводе в России нет.

Информация уточняется. Данных о причинах взрыва пока нет.

7 октября взрыв произошел в акватории реки Лены в Иркутской области около населенного пункта Петропавловское. Пострадали два члена экипажа судна, им оказывают помощь медики. Сам танкер не потерял ход, разлива нефтепродуктов в море замечено не было. Силы МЧС не привлекались, так как в результате взрыва не последовало возгорания.