Студент-медик замаскировался и изуродовал лицо своей бывшей девушки

В Великобритании студент-медик, расставшийся со своей девушкой, замаскировался под большую темнокожую женщину, пришел к ней домой и изуродовал ее лицо, выплеснув на нее серную кислоту, сообщает Daily Mail.

25-летний Милад Руф (Milad Rouf) некоторое время встречался с 20-летней Рим Алауи (Rym Alaoui), после чего она его бросила и переехала жить и работать в другое место. Обиженный мужчина тщательно спланировал и совершил нападение на бывшую девушку. Он постучал в ее дверь, замаскированный под большую чернокожую женщину, показал своей бывшей девушке записку и плеснул ей кислоту в лицо, когда она посмотрела вниз, чтобы прочитать ее. Элементы своей маскировки он выбросил в мусорные ведра по всему городу.

В результате его действий, девушка не может закрыть глаза, пошевелить шеей, а также ничего не видит правым глазом. Кислота была настолько концентрированной, что опалила лакокрасочное покрытие ее входной двери. После обыска в квартире мужчины полицейские обнаружили длинный «список покупок» с подробным описанием его маскировки.

Судья, выносившая приговор злоумышленнику, считает, что он совершил преступление от зависти и гнева из-за того, что его отвергли. Его приговорили к 11 годам лишения свободы с продленным сроком еще на четыре года.

Ранее в Новосибирской области задержали россиянина, жестоко убившего бывшую сожительницу и ее восьмилетнюю дочь. Сообщается, что мужчина напал на бывшую сожительницу с ножом после очередного скандала. У них часто происходили ссоры.