Разведка США не смогла определить причину «гаванского синдрома»

Джен Псаки: мы еще не определили причину «гаванского синдрома» у государственных служащих

Разведывательное сообщество США еще не смогло определить причину проявлений «гаванского синдрома» у американских государственных служащих. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

По ее словам, США серьезно относятся к информации обо всех случаях проявления синдрома. «[Мы] стремимся, чтобы наша команда по нацбезопасности задействовала все ресурсы для сбора, оценки и рассмотрения данных по данным инцидентам», — добавила Псаки. Она также подтвердила, что расследование по этому поводу, в котором принимают участие спецслужбы США, продолжается.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что из-за «гаванского синдрома» дипломаты и разведчики США начали отказываться от командировок в другие страны.

Впервые о «гаванском синдроме» стало известно в 2016 году, когда сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе жаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия. Разведка США начала масштабное расследование по случаям «гаванского синдрома» среди американских чиновников, его результаты будут готовы к концу 2021 года.