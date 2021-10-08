Индия столкнулась с энергетическим кризисом

В Индии предсказали наступление энергетического кризиса из-за острой нехватки угля, пишет газета Indian Express.

Восстановление экономики после пандемии и климатические факторы вызвали рост спроса на электроэнергию, что спровоцировало острую нехватку топлива на угольных электростанциях страны, сообщило центральное управление электроэнергетики Индии (CEA). Министр энергетики Индии Радж Кумар Сингх заявил, что на 63 из 135 угольных электростанций запасы угля могут закончиться в течение ближайших двух дней, при этом на 17 станциях уже зафиксированы нулевые запасы топлива. В общей сложности 75 станций находятся под угрозой из-за перебоев в поставках угля или скачков спроса. При этом на угольные электростанции приходится почти 70 процентов производства электроэнергии в стране.

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Министерство энергетики Индии ранее отметило, что растущий спрос на энергию является хорошим признаком для экономики, поскольку это означает возвращение большего числа домохозяйств и промышленных предприятий к докризисному уровню. Однако начавшийся сезон сильных дождей в стране отрицательно сказался на добыче полезных ископаемых и процессе перевозки. Министр отметил, что нынешняя нехватка превысила нормы, но это пока что не привело к отключению электроэнергии в городах. По его словам, спрос на топливо будет расти, при этом под угрозой могут оказаться около 28,2 миллиона потребителей товаров первой необходимости в Индии (вентиляторов и кондиционеров), большинство из которых относятся к низшему среднему классу и бедным.

Индийские компании энергетического сектора также могут столкнуться с перспективой импорта угля по завышенным ценам, что, по мнению аналитиков индийского отделения финансовой компании Nomura, нанесет значимый ущерб восстановлению экономики страны. По словам Сингха, правительство ожидает, что спрос может начать сокращаться со второй половины октября 2021 года, однако последствия дефицита могут продолжаться еще полгода.

Угольный кризис в Индии произошел на фоне глобального энергетического кризиса. Из-за нехватки электроэнергии в Китае уже отключали электричество в городах и заставили фабрики сократить производство, а резкое подорожание электроэнергии в Европе поставило под угрозу восстановление экономики всей еврозоны.