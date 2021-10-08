Женщина выбросила свою одежду из желания стать похожей на Кейт Миддлтон

Поклонница герцогини Кембриджской Кэтрин выбросила свою одежду и поменяла стиль, поскольку хотела стать похожей на нее. Соответствующий материал публикует Mirror.

Жительница Пенсильвании, США, Кэти Вулф (Katie Wolfe), начала увлекаться образом жизни Кейт Миддлтон в 2016 году, после ее помолвки с принцем Уильямом. С тех пор она следит за публичными выходами знаменитости и покупает такую же одежду, как у нее.

По словам 26-летней героини материала, 99 процентов ее гардероба вдохновлены образами герцогини. За последние пять лет Вулф потратила около двух тысяч долларов (144 тысячи рублей) на приобретение аналогичных вещей.

«Кейт такая элегантная и красивая, я была мгновенно очарована ее грацией и начала повторять ее стиль почти сразу. Моей первой покупкой, вдохновленной герцогиней, было синее платье с запахом. Каждый раз, когда я выходила на шопинг, я спрашивала себя, будет ли Кейт носить ту или иную вещь», — пояснила американка.

Вулф подчеркнула, что заказывает многие наряды с таких бюджетных сайтов, как eBay, ThreadUp и Poshmark, чтобы сэкономить. Например, на одной из этих платформ она нашла туфли на каблуках Jimmy Choo Vamp, которые когда-то носила Кейт, за 78 долларов (5690 рублей).

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«Когда она носит одежду таких брендов, как Zara, Boden или Accessorize, я покупаю вещи напрямую из этих магазинов. Обычно я придерживаюсь строгого бюджета и никогда не трачу более 99 долларов (7100 рублей) на наряд», — отметила героиня материала.

Известно, что Вулф ведет блог в Instagram, куда публикует коллажи, на которых соединяет свои снимки с фотографиями Миддлтон в одинаковых нарядах. «На создание страницы меня вдохновил мой муж. Он помогает мне делать все фото. Я показываю на своем примере, что даже женщины крупного телосложения могут следовать стилю герцогини, и регулярно получаю за это сообщения с благодарностями», — заключила поклонница жены принца Уильяма.

Ранее в октябре журналисты заметили любовь Кейт Миддлтон к дешевой одежде. Согласно материалу, герцогиня часто появляется на публике в бюджетных вещах. Один из ее любимых брендов — испанский производитель Zara. Так, например, в октябре она посетила Исследовательский институт в Лондоне в платье длины макси в мелкую клетку стоимостью 16 фунтов стерлингов (1580 рублей).