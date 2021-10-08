Лев Лещенко высказался о резонансном избиении в московском метро

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал резонансное преступление в Московском метрополитене. Певец высказался о драке в интервью «Царьграду».

Речь идет об инциденте, который произошел в столичном метро 4 октября. Трое дагестанцев жестоко избили вступившегося за девушку 25-летнего пассажира Романа Ковалева. В настоящее время злоумышленников задержали — все трое находятся под арестом. Пострадавший был доставлен в больницу с переломами носа и кости под глазом.

В своем комментарии для «Царьграда» Лещенко обратил внимание на то, что потерпевшему никто из пассажиров вагона не помог. «Это безобразие, когда бьют человека у всех на глазах. Я удивлен больше тем, что наши мужчины, которые, в общем-то, являются хозяевами, не смогли ничего сделать. Сидели и молчали. Вот это было страшно! И стыдно за таких людей!» — подчеркнул 79-летний эстрадный певец.

Он также выразил надежду на то, что виновным в данном случае не удастся избежать наказания, так как, по мнению Лещенко, уход от ответственности в подобных инцидентах порождает новую жестокость. Артист добавил, что нужно ужесточать правила, а срок тюремного заключения за такие преступления должен достигать до 20 лет.

Ранее Лев Лещенко оценил творчество рэпера Моргенштерна и рок-группы «Пошлая Молли». Певец заявил в интервью для «Ленты.ру», что молодые артисты зачастую добиваются общественного внимания через эпатаж.