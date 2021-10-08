Агроном предупредил о смертельно опасных для детей комнатных цветах

Директор тульского филиала «Агро эксперт групп» Антон Ананьев предупредил о смертельно опасных для детей комнатных цветах. По его словам, некоторые растения могут вызывать аллергии или даже привести к летальному исходу, передает РИА Новости.

Так, детский организм весьма восприимчив к раздражителям, в том числе к ядовитым растениям, и то, что у взрослых может привести к небольшому зуду или высыпанию, для ребенка, возможно, обернется кишечными расстройствами, рвотой, слепотой или удушьем, рассказал эксперт.

Ананьев пояснил, что наиболее опасным растением является молочай, его сок из поврежденного листа или стебля вызывает головокружение, а также поражение печени и кишечника. Также следует избегать семейства ароидных, к ним относятся монстера, антуриум и диффенбахия. При пересадке растений дети могут получить ожоги, а попадание в организм грозит рвотой и удушьем, вплоть до летального исхода.

«Опасность может представлять даже безобидный на первый взгляд кактус. Популярный на рынке экзотических растений трихоцерус содержит настолько ядовитые вещества, что укол колючками растения может вызвать паралич нервной системы», — добавил агроном.

Он посоветовал внимательно изучить растение перед покупкой, отказаться от их размещения в доме, где находится ребенок, или поставить в труднодоступное место. При попадании токсичных веществ в организм следует немедленно обратиться к врачу, заключил специалист.

Ранее доцент кафедры экологии и природопользования Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе Вадим Рукавицын предупредил россиян об опасном предмете интерьера. Он рассказал, что таковым являются шторы: их нагревает яркое солнце, и если они сделаны из синтетических материалов, то могут выделять токсичные вещества.

