Обнаженную россиянку со следами удушения нашли в квартире после побега мужчины

В Петербурге мужчина выпрыгнул из квартиры, в которой нашли задушенную женщину без одежды

В Петербурге обнаружено обнаженное тело 26-летней женщины в квартире дома на Московском шоссе, ее задушили. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, вечером 7 октября в полицию позвонил местный житель и рассказал, что увидел спрыгнувшего с верхнего этажа мужчину, когда курил на балконе второго этажа. Прыгун был пьян, поклонившись соседу, он скрылся.

Полицейские установили хозяина квартиры, откуда убежал мужчина. Им оказался 26-летний петербуржец. Правоохранители связались с ним и выяснили, что он не дома, но там должна находиться его супруга 26 лет, с которой он уже долгое время не может связаться.

Спасатели МЧС прибыли в указанную квартиры и вскрыли входную дверь. Внутри на диване лежала обнаженная хозяйка со следами удушения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.