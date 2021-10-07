Обвиняемая в убийстве вожатой в подмосковном детском лагере признала свою вину

Обвиняемая в убийстве своей коллеги-вожатой в подмосковном детском лагере 22-летняя Александра Осипова полностью признала свою вину. Об этом в четверг, 7 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, признания прозвучали в ходе рассмотрения дела в Пушкинском городском суде. Осипова призналась, что в ходе совместного распития спиртного на территории лагеря у нее произошел конфликт с Аллой Филатовой, в ходе которого она нанесла потерпевшей три колотых ранения ножом в грудь, что и привело к смерти.

Девушки учились на одном факультете в Московском государственном областном университете и проходили в лагере преддипломную практику.

Тело 20-летней вожатой Аллы Филатовой было обнаружено 22 июня 2021 года на территории лагеря в помещении для проживания. Изучив улики, следователи задержали ее коллегу Александру Осипову. Выяснилось, что причиной конфликта стал спор о том, кто из них лучший вожатый.