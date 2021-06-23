Одноклассники рассказали о подозреваемой в убийстве вожатой детского лагеря

Одноклассники вожатой детского оздоровительного лагеря в Подмосковье Александры Осиповой, задержанной после убийства своей коллеги Аллы Филатовой, рассказали РИА Новости о ее характере.

По словам одной из бывших одноклассниц подозреваемой, в школе Александра практически не общалась с другими учениками и нередко выпивала.

Другая экс-одноклассница подозреваемой добавила, что однажды Осипова напилась вермута прямо в школе во времени перемены. Она отметила, что в старших классах на Александру практически никто не обращал внимания, а после окончания учебы Осипова даже перестала здороваться с бывшими одноклассниками. При этом девушка рассказала, что подозреваемая в школе занималась буллингом, подчеркнув что «хорошисткой» ее назвать было трудно.

Ранее мать вожатой детского лагеря, задержанной после убийства своей коллеги, сообщила о проблемах дочери. По словам матери подозреваемой, опасаясь отчисления из университета, где она училась на педагога по информатике, девушка поехала на практику в лагерь. Там ей было некомфортно — ее периодически доводили до слез. Отношения в коллективе не складывались, дети не слушались.