В Тунисе 33 человека получили травмы после столкновения двух поездов

Mosaique FM: в Тунисе столкнулись поезд и электричка, пострадали как минимум 33 человека

В Тунисе как минимум 33 человека получили травмы после столкновения двух поездов, об этом сообщает радио Mosaique FM со ссылкой на представителя гражданской обороны.

Авария произошла в районе вокзала города Бен-Арус. Пригородная электричка столкнулась с поездом, следовавшим по маршруту Тунис-Сус.

Пассажиры с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницы для оказания первой помощи. Национальная железнодорожная компания уже начала расследование причин происшествия.

Ранее в штате Аризона, США, два человека стали жертвами столкновения вертолета с самолетом. После аварии вертолет потерпел крушение, два пассажира на борту погибли. При этом самолет благополучно приземлился на взлетно-посадочную полосу. Полиция выясняет причины происшествия.

